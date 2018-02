Drogba desbanca Eto´o e é eleito o melhor jogador africano O atacante Didier Drogba foi eleito nesta quinta-feira o melhor jogador do futebol africano em 2006. O jogador da seleção da Costa do Marfim e do Chelsea conseguiu desbancar o camaronês Samuel Eto´o, do Barcelona, que tinha vencido o prêmio nos três anos anteriores. O prêmio organizado pela Confederação Africana de Futebol (CAF) teve três finalistas. Além de Drogba e Eto´o, participou da disputa o volante ganense Michael Essien, também do Chelsea. Aos 28 anos, Drogba foi o capitão da Costa do Marfim em duas importantes campanhas em 2006. Primeiro, a seleção chegou ao vice-campeonato da Copa Africana das Nações, perdendo o título para o Egito nos pênaltis - Drogba errou sua cobrança na derrota por 2 a 0. Depois, na Alemanha, estreou em Copas do Mundo com derrotas para Argentina e Holanda, em jogos equilibrados, e uma vitória contra Sérvia e Montenegro. Eto´o foi prejudicado por uma lesão no joelho que o afastou dos gramados de setembro de 2006 a fevereiro deste ano.