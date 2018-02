Drogba é anunciado embaixador da boa vontade da ONU O atacante Didier Drogba, do Chelsea, foi anunciado nesta quarta-feira como novo embaixador da boa vontade da Organização das Nações Unidas (ONU). Drogba, de 29 anos, participará de campanhas pelo fim da pobreza, redução da mortalidade infantil e contra o preconceito, por exemplo. Natural da Costa do Marfim, Drogba é referência para milhares de jovens. No ano passado, ele foi destaque da seleção marfinense, na primeira participação do país em uma Copa do Mundo. "É preciso estimular a igualdade de gêneros e mudar o comportamento e as atitudes dos homens. Como exemplo do sexo masculino e modelo de conduta, farei todo o possível para combater este mal (do preconceito)", afirmou o atacante, durante entrevista coletiva em Genebra. O jogador recebeu suas credenciais como embaixador da boa vontade das mãos de Odile Sorgh-Moulinier, diretora do escritório do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud). Drogba é o terceiro jogador a se juntar à lista de embaixadores de boa vontade da organização, ao lado do brasileiro Ronaldo e do francês Zinedine Zidane. Personalidades de outros setores também atuam na função.