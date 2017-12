Drogba é o astro da lista de Costa do Marfim no Mundial O atacante Didier Drogba, que joga no Chelsea (Inglaterra), é o maior astro da lista de 23 jogadores convocados pelo treinador francês Henri Michel, anunciada nesta segunda-feira, para defender a seleção de Costa do Marfim na Copa do Mundo, na Alemanha. O técnico depositou sua confiança no grupo que ficou em segundo lugar na última Copa da África de Nações e fez apenas uma troca: Abdoul Kader Keita, do Lille (França), entrou no lugar de Siaka Tiene, do Saint-Étienne (França). Estreantes em Mundiais, Costa do Marfim integra o Grupo C ao lado de Argentina, Holanda e Sérvia e Montenegro. A primeira partida será contra os argentinos, no dia 10 de junho, em Hamburgo. Na seqüência, o rival será a Holanda, no dia 16, em Stuttgart. O último jogo será contra Sérvia e Montenegro no dia 21, em Munique. Confira a lista de convocados de Costa do Marfim: Goleiros Jean-Jacques Tizié (Espérance Túnis - Tunísia) Boubacar Barry Copa (Beveren - Bélgica) Gérard Gnanhouan (Montpellier - França) Defensores Cyrille Domoraud (Créteil - França) Blaise Kouassi (Troyes - França) Abdoulaye Méité (Olympique de Marselha - França) Etienne Arthur Boka (Strasbourg - França) Abib Kolo Touré (Arsenal - Inglaterra) Emmanuel Eboué (Arsenal - Inglaterra) Marc Zoro (Messina - Itália) Meio-campistas Didier Zokora (Saint-Etienne - França) Emerse Faé (Nantes - França) Kanga Gauthier Akalé (Auxerre - França) Romaric Ndri Koffi (Le Mans - França) Gnégnéri Yaya Touré (Olympiakos - Grécia) Gilles Yapi Yapo (Young Boys - Suíça) Guy Roland Demel (Hamburgo - Alemanha) Atacantes Bakari Koné (Nice - França) Didier Drogba (Chelsea - Inglaterra) Arouna Koné (PSV Eindhoven - Holanda) Bonaventure Kalou (Paris Saint-Germain - França) Abdoul Kader Kéita (Lille - França) Aruna Dindane (Lens - França)