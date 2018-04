Drogba fica fora de nova convocação da Costa do Marfim O atacante Didier Drogba voltou a ficar fora de uma convocação da Costa do Marfim e não irá defender o seu país nos dois próximos jogos válidos pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2014, marcados para o próximo mês. O ex-jogador do Chelsea e hoje atuando pelo Galatasaray, da Turquia, não foi incluído em uma lista de 26 nomes anunciada pelo técnico Sabri Lamouchi e não enfrentará Gâmbia, em 8 de junho, e a Tanzânia, oito dias depois.