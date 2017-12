Drogba marca dois gols pela Costa do Marfim em amistoso Em amistoso realizado neste domingo, a seleção da Costa do Marfim não encontrou dificuldades para derrotar a Eslovênia por 3 a 0, em Bondoufle, na França. O destaque do jogo foi o atacante Didier Drogba, autor de dois gols. O começo da partida foi complicado para a Costa do Marfim. Mas, aos poucos a equipe foi se ajustando e o primeiro gol saiu aos 35 minutos do primeiro tempo, com Drogba. Inspirado, o atacante marcou o segundo um minuto depois. Já o terceiro gol aconteceu aos 25 minutos do segundo tempo, com o volante Hanga Alalé. A Costa do Marfim está no Grupo C da Copa do Mundo, considerada a chave mais difícil, ao lado de Argentina, Holanda e Sérvia e Montenegro.