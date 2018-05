Drogba pode desfalcar Chelsea, mas Alex retorna

Para o técnico Carlo Ancelotti, Drogba ainda precisará ser reavaliado. "Tivemos um problema esta manhã (terça-feira) no treino com o Drogba. Ele bateu as costas e não sei se terá condições de jogo amanhã (quarta-feira), mas Alex e Kalou retornam", garantiu o treinador, avaliando melhor as condições do atacante. "Precisamos controlar sua condição e tomar uma decisão. Espero que ele (Drogba) jogue".

O retorno do brasileiro será importante para a equipe - o zagueiro português Ricardo Carvalho está lesionado e só deve retornar no final de semana. Alex sentiu uma lesão muscular há três semanas e, depois de voltar aos treinos na semana passada, recuperou ritmo de jogo.