Drubscky aposta em base do Fluminense de Cristóvão Borges

O técnico Ricardo Drubscky comandou neste sábado o último treino do Fluminense antes do duelo contra o Barra Mansa pela 13ª rodada do Campeonato Carioca. Ainda sem muito tempo para analisar a equipe, o novo treinador deverá manter o esquema do antecessor Cristóvão Borges.

Drubscky, que fará seu segundo jogo à frente do time, deu ênfase à parte tática no trabalho desta manhã. Dividiu o elenco em três equipes com oito jogadores em cada e fez uma atividade de ataque contra defesa. A equipe de colete verde formou a base titular com: Wellington Silva, Marlon, Victor Oliveira e Giovanni, Edson e Jean; Gerson e Fred. Por fim, os jogadores trabalharam a bola parada, falta e escanteio.

O zagueiro Gum e o meia Wagner fizeram um trabalho de fortalecimento muscular na academia do clube, mas devem entrar em campo neste domingo. O Fluminense deve ir a campo com: Diego Cavalieri; Wellington Silva, Gum, Marlon e Giovanni; Edson, Jean, Gerson e Wágner; Kenedy e Fred.

Logo após o treino, o elenco voltou para o hotel onde está concentrado antes de viajar para Macaé. O Fluminense enfrenta o Barra Mansa neste domingo, às 18h30. O time é o quinto colocado do Carioca, com 25 pontos, quatro a menos do que o líder Botafogo. Seu adversário é o antepenúltimo com apenas oito pontos.