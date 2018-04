Drubscky evita euforia com vitória fácil em estreia no Fluminense

Substituto de Cristóvão Borges no comando do Fluminense, o técnico Ricardo Drubscky evitou exibir euforia com a vitória por 3 a 0 sobre a Cabofriense, conquistada na noite desta quinta-feira, no Maracanã, onde o time tricolor chegou aos 25 pontos na quinta colocação do Campeonato Carioca.

O próprio fato de a equipe seguir na luta para entrar no G-4 da competição fez o treinador lembrar que a pressão por novos bons resultados continua. "Tranquilidade não temos. Estamos energizados, tensos? Mas no bom sentido. Vamos fazer bem estes jogos. Domingo (contra o Barra Mansa) é muito importante. Estando no páreo, criamos uma energia diferente", afirmou o comandante.

Já ao analisar a atuação do Fluminense, o treinador destacou a evolução da equipe ao longo da partida diante da Cabofriense. "No primeiro tempo a equipe foi um pouco confusa, mas com o controle. Depois do gol, demos uma acomodada e a Cabofriense chegou algumas vezes, rondou nossa área. Conversamos no intervalo. Trocamos (o posicionamento de) Gerson e Wagner para que funcionasse, e a coisa foi melhorando. Vinicius entrou bem, foi determinante para acender a chama do time. O segundo tempo foi melhor", ressaltou.

Fred, autor do último gol do jogo desta quinta, elogiou Drubscky pelo que conseguiu fazer nestes primeiros dias como novo técnico tricolor, assim como festejou a atuação segura da equipe. "Nesses poucos dias de trabalho ele demonstrou muita empolgação e isso deixa a gente bem tranquilo. Fizemos um jogo tranquilo em que o adversário não teve nenhuma chance clara de nos ameaçar ali atrás. Mesmo com eles jogando bem atrás na defesa, fizemos três gols e controlamos o tempo todo", afirmou o atacante, que agora contabiliza sete bolas na rede neste Campeonato Carioca.

Hoje fora da zona de classificação para as semifinais da Taça Guanabara, o primeiro turno do torneio estadual, o Fluminense terá pela frente o Barra Mansa às 18h30 de domingo, em Macaé. Um dia antes, o Madureira, atual quarto colocado, com 27 pontos, pega o Macaé em casa com a chance de assegurar sua permanência no G4.