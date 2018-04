Drubscky festeja vitória do Fluminense e já pensa no clássico

Pressionado, o Fluminense se manteve na luta por uma vaga nas semifinais do Campeonato Carioca ao derrotar o Barra Mansa por 4 a 2, no último domingo, em Macaé, pela 13ª rodada. Satisfeito, o técnico Ricardo Drubscky já pensa no clássico do próximo domingo com o Flamengo, no Maracanã, decisivo para as pretensões do time na competição.

"Estou feliz. As vitórias foram importantes, mas estou com os pés no chão. Precisamos trabalhar firme e pensar sério no que vamos fazer. Nosso adversário é o Flamengo. Em respeito à tabela, vamos pensar depois. Quando acabar esse próximo jogo, vamos pensar no Madureira. Vamos focar no jogo contra o Flamengo e pontuar nossas necessidades e virtudes", comentou.

Drubscky destacou a virtude que pode levar o Fluminense a superar o Flamengo no próximo fim de semana. "Nós temos um ataque veloz. Clássico é uma coisa que tem força equilibrada, são dois gigantes se confrontando. O encaixe do jogo é que vai determinar quem vai comandar as ações", disse.

Focado no clássico, Drubscky ressaltou a importância do Fluminense não ter perdido nenhum jogador por suspensão para o duelo com o rival. "Nossa segunda vitória foi não ter tomado cartões amarelos (apenas Wellington Silva e Kenedy receberam punições). Na preleção, conversei muito sobre isso, para o time não reclamar de arbitragem e não fazer entradas de maneira ríspida. Considero essa vitória tão importante quanto os três pontos", destacou.

Com 28 pontos, o Fluminense está em quinto lugar no Campeonato Carioca e fora da zona de classificação às semifinais, que conta nesse momento com Flamengo (32), Botafogo (30), Madureira (30) e Vasco (30).