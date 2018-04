Drubscky indica Antonio Carlos como substituto de Marlon no Fluminense

Contratado recentemente junto ao São Paulo, Antonio Carlos deve fazer sua reestreia com a camisa do Fluminense, que não veste desde 2005, quando encerrou sua primeira passagem pelo clube. Se depender do treino realizado pela manhã, ele fará a dupla de zaga com Gum no duelo diante do Atlético-MG, neste domingo.

No ataque, contudo, a dúvida permanece. Isso porque Drubscky escalou o Fluminense no treino desta quarta com somente nove jogadores de linha. Desta forma, Fred atuou sozinho na atividade e, por isso, seu companheiro para o fim de semana ainda é um mistério. Magno Alves e os meias Gerson e Vinícius são as principais opções.

O volante Pierre, assim como o zagueiro Henrique, não participou do treino e ficou apenas realizando atividade na academia. A princípio, no entanto, não preocupa. Com isso, o Fluminense ter no domingo: Diego Cavallieri; Wellington Silva, Gum, Antonio Carlos e Giovanni; Rafinha, Edson, Jean e Wagner; Magno Alves (Gerson ou Vinícius) e Fred.