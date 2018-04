Drubscky vê Fluminense pronto para enfrentar o Atlético-MG

"Acredito que o Atlético-MG virá muito forte. Por ser mineiro, eu acompanho muito o time deles. Já foram experimentados muitos jogadores ao longo desta temporada. Tem um ótimo elenco, uma equipe forte e não dá para saber como eles vão entrar em campo, se vai ser com titulares ou reservas. Nossa equipe está preparada para enfrentar todas as adversidades", declarou o técnico.

Para tanto, Drubscky teve que fazer ao menos duas mudanças na equipe. Ele não poderá contar com o zagueiro Marlon e o atacante Kenedy na partida deste domingo, no Mané Garrincha, em Brasília, porque eles foram cedidos à seleção brasileira sub-20.

A tendência é que o Antonio Carlos substitua Marlon e o meia Vinicius jogue mais adiantado, na vaga do jovem Kenedy. O treinador, contudo, não adianta quem serão os titulares no fi de semana.

"Eu me preocupo em formar uma equipe equilibrada. Não consigo conceber o jogo de uma maneira desequilibrada, com um time muito ofensivo ou muito defensivo. Tenho boas opções do meio para frente. Preciso ver como a equipe se comporta", desconversou Drubscky. "Treinei nesta semana algumas formações que posso usar em campo."