Dualib afirma que tem medo de ser agredido por torcedores

O ex-presidente do Corinthians Alberto Dualib disse, em entrevista ao jornal Folha de S. Paulo, que tem medo de retornar ao clube e ser agredido. O dirigente também assumiu parte da culpa pelo rebaixamento à Série B do Campeonato Brasileiro. Veja também: Mano Menezes é o novo técnico do Corinthians Noticiário completo do Corinthians Você concorda com a contratação de Mano Menezes? "Se você quer que eu assuma minha parcela de culpa, tudo bem. Fui presidente até a 17.ª rodada de um total de 38. Agora, a partir daí, cada um tem de assumir a sua parte. Certo ou errado, eu não estava lá para decidir mais nada", disse o ex-presidente. Dualib ainda criticou Clodomil Orsi, que assumiu o Corinthians após a saída dele, entre agosto e outubro. "Ele tomou atitudes profundamente equivocadas. A demissão de Carpegiani e a substituição por um técnico de base [Zé Augusto]..." Sobre a parceria com o fundo de investimentos MSI (que está sendo investigada pela Polícia Federal), Dualib mostrou arrependimento. "Cometi um tremendo erro, imperdoável para quem tem minha experiência de vida". O presidente, no entanto, não pensa em voltar tão cedo ao Parque São Jorge. "Fui obrigado a renunciar, não tenho espaço para me defender. Se for a uma reunião do Conselho, corro o risco de ser agredido pela torcida e nem conseguir entrar na sede."