Dualib ainda espera por Citadini No Parque São Jorge, a expectativa é pela definição da permanência ou saída de Antônio Roque Citadini como vice-presidente de Futebol do Corinthians. Ele entregou o cargo ao presidente do clube, Alberto Dualib, após se desentender com outros dirigentes do clube. Citadini era contra o desvio do dinheiro do departamento de Futebol do Corinthians para outros setores do clube. Dualib ainda espera que Citadini reconsidere a decisão e volte a assumir o cargo, que continua vago. Mas uma coisa está definida no Parque São Jorge. A empresa norte-americana Hicks Muse já desfez a parceria com o Corinthians. O clube e a HM estão acertando os detalhes da recisão do contrato, que venceria em 2.010. Diante da situação, o Corinthians poderá ter dificuldade para reforçar o time em 2003, visando a disputa da Taça Libertadores. A permanência do técnico Carlos Alberto Parreira na próxima temporada é outra incógnita no Parque São Jorge. O contrato de Parreira terminará no fim do ano.