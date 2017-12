Dualib assina contrato de Tevez O presidente do Corinthians, Alberto Dualib, esperou até o começo da madrugada desta terça-feira para assinar o contrato de aquisição do jogador argentino Tevez e devolver o documento por fax para a sede do Boca Juniors, em Buenos Aires. Antes disso, Dualib conversou pela primeira vez com o jogador e só ouviu frases animadoras: "O presidente Macri é muito difícil nas negociações. Mas felizmente tudo deu certo. Eu disse que não queria jogar na Europa, preferia ficar na América do Sul. Por isso estou muito satisfeito em poder ir para o Corinthians", disse Tevez. O representante da MSI, Kia Joorabchian, disse a Dualib que ficou impressionado com a personalidade do jogador argentino. "Ele é muito firme nas decisões. E sabe o que quer", disse Kia. O dirigente deverá seguir direto de Buenos Aires para Londres. No final de semana assistirá ao casamento de um amigo em Dubai. Só depois retornará ao Brasil. O presidente do Corinthians ficou impressionado com os números finais da transação do jogador. Com todas as despesas, seu passe custará cerca de US$ 22 milhões. Ainda esta semana, em Londres, Kia Joorabchian assinará a carta de crédito avalizando a compra de Tevez. Dualib ainda não sabe quando o jogador será apresentado oficialmente mas garante que estará a postos para a disputa do Paulistão/2005.