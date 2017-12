Dualib avisa: não vai segurar Jô Jô conseguiu um importante aliado para sair do Corinthians. O presidente Alberto Dualib disse, ontem, que o melhor que o clube tem a fazer é vender o atacante para um grupo de empresários que representa o Benfica. Eles oferecem cinco milhões de euros (cerca de R$ 15 milhões) pelo atacante de 18 anos. ?Aprendi com o que aconteceu com o Gil: fiquei dois anos tentando renovar o contrato dele e nada. Aí ele quis sair e o Corinthians não ganhou um tostão. Acaba de acontecer a mesma coisa com o Abuda. Com o Jô, não acontecerá. Vamos ganhar dinheiro. Se ele quiser, será vendido já?, decreta o presidente. ?Quando ele tinha 16 anos, a Diretoria do Manchester United veio aqui para comprá-lo, dissemos não. Até porque não vendemos menores de idade. Agora, Jô tem 18 anos e sabe o que é melhor para a sua vida. O Jô disse que sua mãe está até escolhendo casa em Portugal. Vamos facilitar a sua vida?, completou o dirigente. Jô abriu um sorriso enorme no aeroporto de Congonhas ao saber da postura de Dualib. ?O meu sonho é jogar na Europa. Se ele diz que me vende, é ele quem decide. E tem mais: minha família quer mesmo ir para Portugal.? A autonomia de Dualib em relação a Jô está no fato de o seu passe pertencer ao Corinthians. A MSI só tem direito a 20% de uma possível transação. Uma reunião que pode definir a venda do atleta deve acontecer entre esta sexta-feira e o início da próxima semana. Para a partida de domingo contra o Botafogo, no Pacaembu, Márcio poderá contar com três reforços significativos: Tevez, Roger e Coelho. O reserva Marinho também está liberado pelo Departamento Médico. ?Fico feliz pelos reforços. Tevez é a referência do meu time, meu capitão, o homem da personalidade forte. É isso que estamos precisando?, assumiu o técnico.