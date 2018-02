Dualib cede para esfriar oposição Antes mesmo de saber o resultado da reunião que a oposição realiza nesta terça-feira à noite, o presidente do Corinthians, Alberto Dualib, decidiu rever alguns pontos de sua administração. Um dos mais polêmicos é a presença da neta, Carla Dualib, como responsável pelo marketing de marca do clube. Carla deixa de receber um salário fixo e, em princípio, ficaria apenas com a participação que cabe à sua empresa (SMA) nas negociações. A proximidade da neta com a cúpula corintiana sempre trouxe problemas para Dualib que, vira e mexe, precisa acalmar algum conselheiro ou diretor mais aborrecido. Ocorre que o posto de Carla desperta cobiça entre os dirigentes, pois é estratégico. É dela, por exemplo, a responsabilidade de negociar com empresas interessadas em patrocinar ou se tornarem parceiras do Corinthians. Já o afastamento do vice-presidente de Futebol, Antonio Roque Citadini, outra pretensão dos oposicionistas, é considerado pelos próprios defensores da idéia algo praticamente impossível. Em conversas com amigos, Dualib já confessou que pode negociar vários pontos, mas não abre mão da presença de Citadini. Mais, o polêmico cartola continua o preferido do presidente para sua sucessão. Alheio à política do clube, o técnico Tite confirmou que vai armar o time com três zagueiros e três volantes no domingo, contra o Goiás, no Serra Dourada, no reinício do Campeonato Brasileiro. O meia Dinélson e o atacante Abuda foram integrados à equipe principal. O meia-atacante Rodrigo Fabri negocia com o diretor de Futebol, Paulo Angioni. O principal obstáculo para o acerto, como sempre, é financeiro. A partida do dia 20, contra o Flamengo, será em Limeira. Justiça - O médico Joaquim Grava, demitido após 25 anos de trabalho, ainda aguarda a Justiça se manifestar a respeito da forma com o Corinthians terá de pagar seus direitos trabalhistas. O total ultrapassa os R$ 3 milhões. Como o clube alega que não há recursos, o mais provável é que parte dos bens da diretoria seja penhorada como garantia de pagamento.