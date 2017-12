Dualib considera denúncia ?descabida? O presidente do Corinthians, Alberto Dualib, reagiu à denúncia feita no final da tarde desta sexta-feira pelo deputado estadual e conselheiro do clube, Romeu Tuma Jr., de que teria sofrido tentativa de suborno por parte de uma pessoa que se dizia representante da MSI - o fundo de investimentos com o qual o Corinthians pretende fechar um contrato de parceria. Em nota oficial distribuída no início da noite, Dualib diz desconhecer detalhes da denúncia, mas ainda assim, considerada as declarações de Tuma ?descabidas?. O presidente diz repudiar com veemência ?qualquer vinculação entre o nome do clube e os fatos tornados públicos?. Dualib afirma não ter dúvidas que a MSI ?dará as devidas explicações? e sabe que a empresa ?está tomando as providências necessárias para que não pairem dúvidas sobre as suas posições e intenções em relação ao Corinthians?. O dirigente diz lamentar o episódio e aposta que a campanha que vem sendo feita pela oposição tem ?a clara intenção de impedir que o Corinthians realize o mais vantajoso negócio de sua história?. Veja a nota oficial ?Diante das notícias veiculadas hoje na imprensa de São Paulo, que dão conta de que o conselheiro Romeu Tuma Jr. diz ter sofrido tentativa de suborno de pessoa não identificada, a Presidência do Corinthians esclarece: ?Desconhecemos detalhes sobre os atos e as informações fornecidas pelo Sr. Romeu Tuma Jr. à imprensa. Ainda assim, julgamentos descabidas as informações divulgadas e repudiamos com veemência qualquer vinculação entre o nome do clube e os fatos tornados públicos. Da parte da MSI não tenho dúvidas que seu dirigente dará as devidas explicações e sei que está tomando as providências necessárias para que não pairem dúvidas sobre as suasposições e intenções em relação ao Corinthians. Lamentamos que notícias não comprovadas e repletas de hipóteses venham sendo divulgadas nos últimos dias com a clara intenção de impedir que o Corinthians realize o mais vantajoso negócio de sua história. Assinado: Alberto Dualib, presidente do Sport Club Corinthians Paulista.