Dualib decreta o início da "Era Tevez" Um dos grandes jogadores do clássico de domingo, quando o Corinthians venceu o Santos por 7 a 1, o argentino Tevez, autor de 3 gols, foi exaltado hoje por Alberto Dualib, presidente do Corinthians. ?A era do Pelé já foi e a do Robinho já acabou. Os dois não estão mais lá. Agora é a era do Tevez ? um dos ídolos do futebol brasileiro hoje?, disse o dirigente, na inauguração do projeto do Museu do Futebol, no Pacaembu. Após duas vitórias sobre os rivais ? os corintianos não venciam há 4 anos ? Dualib acredita que chegou a vez do Santos ficar sem vitórias. E apesar da euforia com a proximidade do título brasileiro, Dualib pede calma aos atletas e à torcida. ?Ainda temos mais cinco jogos e precisamos trabalhar para conquistar o título.? Sobre a chegada do atacante Vágner Love, do CSKA, Dualib diz que a novela está bem perto do fim. Mas com um final triste para os corintianos. ?Ele acabou de ser campeão lá na Rússia. Está bem difícil ele vir?, afirmou o dirigente. ?A gente tem uma carta de recomendação, mas eu não acredito muito.? Para Dualib, que promete contratações para o ano que vem, o Corinthians tem se saído muito bem sem a presença de um grande atacante. ?Mesmo assim fizemos 80 gols.?