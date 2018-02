Dualib diz que Nilmar fica no Corinthians até dezembro Em mais um capítulo da novela Nilmar, o presidente do Corinthians, Alberto Dualib, garantiu neste sábado a ?permanência? do atacante no clube até o final de 2007. Obrigado por uma medida judicial a jogar pelo Corinthians até dezembro, Nilmar ainda espera a decisão da Fifa sobre a disputa entre o clube paulista e o Lyon, da França. O resultado deve sair até o dia 15. O Corinthians não pagou os 8 milhões de euros restantes da transferência de Nilmar para o clube francês, que, por sua vez, não tem mais contrato com o atacante. ?O jogador tem contrato e ele será respeitado. Sem dúvida. Esse ano ele estará conosco até dezembro. Depois vamos ver o que ele vai fazer?, disse o presidente corintiano, à Rede Record. Na mesma entrevista, Alberto Dualib aproveitou para criticar os clubes que entraram em contato com o jogador. Flamengo, Santos e São Paulo já manifestaram interesse em contar com Nilmar em 2007. ? O que vem acontecendo com o Nilmar é o maior absurdo que eu já vi. Na Inglaterra, isso dá uma multa enorme. O assédio de jogador que tem contrato dá multa. Dois ou três clubes ficam anunciando a apresentação dele sendo que ele tem contrato. Isso é antiético?, criticou.