Dualib diz que ninguém o impede de freqüentar o Corinthians

"Estou sendo massacrado. Ninguém tem idéia do que estou sofrendo. Vivo à base de Lexotan. Mudei de São Paulo porque torcedores foram à minha casa jogar coquetel molotov após o rebaixamento. Sujaram o meu nome. Vou limpá-lo e depois voltarei a freqüentar o Corinthians. Ninguém vai me expulsar de lá. Chorei muito sozinho, revoltado. Agora, chega! Vou voltar a freqüentar o Corinthians." Os desabafos com voz firme são do ex-presidente do Corinthians Alberto Dualib. Veja também: Dualib é indiciado por estelionato e formação de quadrilha A relação de conflitos entre a MSI e o Corinthians Na calçada em frente ao Departamento de Investigações sobre Crime Organizado (Deic), onde foi indiciado por crime de estelionato e formação de quadrilha, Dualib resolveu falar. Ele já responde por acusação de formação de quadrilha e lavagem de dinheiro pela Polícia Federal. Enquanto falava, carros e ônibus paravam e torcedores o xingavam. Acompanhado pelo advogado José Luiz Toloza, Dualib, que em 1.º de janeiro completará 88 anos, mostrou seu sofrimento. Segurou as lágrimas. Culpado ou não de tudo que está sendo acusado, ele já começou a pagar - e muito caro. Como está a vida do sr. depois do rebaixamento? Uma tristeza. Tive de abandonar a minha casa porque torcedores foram jogar coquetel molotov, bombas que poderiam incendiar a minha casa. O que é isso? Sorte que soldados da Polícia Militar estavam na frente da minha casa e os prenderam. E se não tivessem prendido? Tive de abandonar o meu lar, mudar para a minha chácara em Itapecerica. Minha família está sofrendo muito. Minha mulher está adoentada, triste, abatida, com diabetes. Meus netos e bisnetos choram muito com as ofensas que sofro. Foi fácil escolher o meu nome para jogar na lama. O sr. ouve o que falam desde que saiu da presidência? Ouço, leio e fico cada vez mais revoltado. Jornais, tevês, rádios. Todos me condenam sem provas. É muita covardia. O sr. tem medo de ser agredido? Não me dou o direito. Tenho de trabalhar todos os dias para viver. Não falaram que eu roubei tanto? Meu patrimônio caiu de R$ 200 milhões para R$ 30 milhões. Isso em patrimônio, não em dinheiro vivo.Tenho de tocar a minha construtora. Não vou me esconder de ninguém porque não fiz nada. Sou uma vítima política. As pessoas estão iludidas quando pensam que sou o grande vilão, o grande bandido de tudo que aconteceu de ruim no Corinthians. Fui derrubado por pessoas que queriam o poder. Como o sr. mantém o controle? Estou à base de Lexotan (calmante). Não só para dormir, mas para agüentar o dia-a-dia. Só fico ouvindo mentiras sobre mim. O médico mandou que tomasse calmante para me controlar. Essa entrevista mesmo seria melhor para mim que fosse por e-mail. Mas tenho de falar. Chega de injustiça. O que o sr. chama de injustiça? Em 14 anos transformei o Corinthians em um clube de Primeiro Mundo. Construí o CT de Itaquera, consegui a área do Parque Ecológico. A sede social foi modernizada. Enquanto isso fui o presidente mais vitorioso da história do Corinthians dentro do campo. E deixo uma herança bendita... bendita. Mais de R$ 51 milhões em caixa. Não se enganem: o time que eles vão começar a formar para o próximo ano vem desse dinheiro. Deixei dinheiro, patrimônio. Por causa da parceria com a MSI, que foi o meu maior erro, sou o grande vilão, o bandido. Mas e as inúmeras acusações que o sr. tem de responder? O presidente de um clube é uma autoridade que tem muito de representativa. Não pode responder por tudo que acontece no clube: se roubam cloro, se dão nota fiscal de calcinha, se somem cinco quilos de carne... Eu delegava poder. Vou limpar o meu nome. É uma questão de honra. O sr. não pensa em tomar um avião e fugir para Miami, por exemplo? Se quisesse, eu poderia. Mas não. Não sou como muitos bandidos que roubaram e abandonaram o Brasil. Eu sou inocente. Vim hoje para o Deic de livre e espontânea vontade. Poderia não aparecer. Não devo nada, nada. Por que o Corinthians caiu? Porque demitiram o Carpegiani e desestruturaram o grupo que ele havia formado. Eu falhei com o Carpegiani porque não consegui dois jogadores que seriam fundamentais: Luís Fabiano e Fábio Luciano. Infelizmente não pude trazê-los. Eles poderiam mesmo ter mudado todo o processo. O Carpegiani havia me prometido que o Corinthians terminaria entre os quatro primeiros e que iríamos para a Libertadores. Mas explique o rebaixamento... Foi uma troca de treinadores que não deu resultado e o time que não conseguiu jogar bem. Me xingaram quando trouxe o Leão, mas ele não deixou o time cair em 2006. Agora não gastaram com um técnico e veio o rebaixamento. Eu deixei o Corinthians em 15º lugar, na 17ª rodada. Faltavam 21 jogos. A culpa é minha? Ninguém mais foi incompetente? Como é o que o sr. viu o jogo contra o Grêmio? Vi sozinho. Torci feito um louco. Chorei porque senti que o time não reagia. Senti que tudo estava perdido. Chorei. Amo o Corinthians do fundo da minha alma. Podem me xingar de tudo, mas ninguém pode duvidar desse amor. O sr. tem medo de ser expulso do Corinthians? Não vou ser expulso porque vou provar que não fiz nada. E vou revelar para você: quando as coisas se acalmarem, vou voltar ao Parque São Jorge. Quero andar pelo clube sem medo. Sou conselheiro vitalício e membro do Conselho de Orientação e Fiscalização. Tenho o direito de freqüentar meu clube. Eu vou voltar. As pessoas que estão tentando me derrubar podem ficar sabendo: vou voltar. Mas o sr. tem noção de quanto é odiado no Corinthians? Não seja ingênuo. Esse ódio que você diz é, na verdade, inveja, vontade de me derrubar de vez para ter poder no Corinthians. Meu nome ainda é muito forte. Sou o presidente mais vitorioso da história do clube mais tradicional do Brasil. Ninguém ganhou como eu e nem vai ganhar no Corinthians. Podem me massacrar, mas ninguém vai tirar isso da história. Tem gente dizendo que vai revolucionar o mundo e logo de cara leva o Corinthians para o rebaixamento. Eu vou provar quanta injustiça fizeram comigo. Ainda estou muito vivo para o que der e vier.