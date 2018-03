Dualib e Citadini negociam em Portugal O presidente do Corinthians, Alberto Dualib, e o vice de futebol, Antonio Roque Citadini, desembarcam na manhã deste sábado em Lisboa, com missão importante. Na segunda-feira os dois participam de reunião sigilosa com a cúpula do Banco Espírito Santo (BES). Os portugueses são os novos parceiros corintianos, em acordo já assinado há três semanas. Entre os assuntos que serão tratados no encontro, destacam-se o andamento do projeto de ampliação e reestruturação da Fazendinha e a construção de um novo estádio. Ou melhor, arena, como preferem os portugueses, uma vez que o local não será utilizado apenas para abrigar partidas de futebol, mas sim diversos tipos de evento. No caso da Fazendinha, a diretoria corintiana espera que o anúncio oficial das obras possa ser feito nas próximas semanas, quem sabe até na volta da dupla de cartolas. O investimento prevê ampliação da capacidade, do conforto e do estacionamento. "É um projeto de R$ 20 milhões", adiantou Alberto Dualib. A expectativa é a de que tudo seja concluído até setembro e, dessa forma, a Fazendinha possa abrigar jogos das últimas rodadas do Campeonato Brasileiro. O Corinthians estréia na competição no dia 21 de abril, em Campinas, contra a Ponte Preta. Com relação ao sonhado novo estádio, as discussões são mais profundas. Influente no mercado europeu, o BES trabalha para conseguir investidores locais interessados em bancar o projeto. O mesmo foi feito em relação ao investimento na Fazendinha. A empresa intermediária da negociação, chamada Luso Arena, é propriedade do banco. Estuda-se, agora, opções de terrenos na cidade de São Paulo que estejam em condições de receber a obra. Preparação - Enquanto os cartolas estão na Europa cuidado de assuntos burocráticos, o técnico Oswaldo de Oliveira segue na preparação da equipe. Nesta sexta-feira, ele ficou animado com a notícia de que o zagueiro Marquinhos, o lateral Coelho e o atacante Marcelo Ramos, todos se recuperando de contusão, seguem para a intertemporada com o grupo. Na segunda-feira, a delegação desembarca em Extrema, no Sul de Minas, onde fica até sábado. O domingo será de folga para todos. No dia 5 os atletas se reapresentam em São Paulo e seguem para Porto Feliz, onde permanecem treinando até o dia 10. Nessas duas semanas, a comissão técnica espera agendar dois amistosos. A busca por reforços continua. Ricardinho ainda é aguardado, enquanto Reinaldo já é visto com ressalvas. O favorito para o ataque é Jardel.