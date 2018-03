Dualib é derrotado nas urnas e perde poder no Corinthians O presidente Alberto Dualib perdeu poder no Corinthians. Neste domingo, nas eleições do Conselho Deliberativo do clube, a Chapa 3, liderada pelo ex-vice de Futebol Andrés Sanchez, venceu por 111 votos a chapa da situação (1.096 a 989). Com o resultado, a oposição terá em suas mãos a nomeação de 100 novos membros do Conselho Deliberativo (um quarto do total), que terão direito a voto na próxima eleição para presidente do clube, em 2009. ?Conseguimos o impossível. Derrotamos o homem?, comemorava, após as eleições, o antigo aliado de Dualib. As eleições foram marcadas por protesto de torcedores corintianos do lado de fora do Parque São Jorge e troca de acusações entre as chapas dentro das instalações do clube. ?Não fosse a guerra de liminares, teríamos umas cinco mil pessoas a mais? exagerava o derrotado Dualib, referindo-se à disputa judicial que começou após a chapa de Sanchez conseguir uma liminar suspendendo a nomeação de 34 conselheiros vitalícios no mês de dezembro. Por outro lado, a oposição reclamou que sócios com menos de dois anos de clube ou inadimplentes votavam normalmente, caso fosse eleitores da chapa do atual presidente do clube.