Dualib é indiciado por estelionato e formação de quadrilha

A Polícia Civil de São Paulo indiciou nesta quinta-feira o ex-presidente do Corinthians Alberto Dualib pelos crimes de estelionato e formação de quadrilha. Ele já responde por acusação de formação de quadrilha e lavagem de dinheiro pela Polícia Federal, que investiga a parceria do clube com a MSI, iniciada no fim de 2004. Veja também: A relação de conflitos entre a MSI e o Corinthians Nesta quinta, Dualib esteve na sede do Departamento de Investigações sobre Crime Organizado (Deic), na zona norte da capital paulista, para prestar depoimento na investigação do uso de notas frias para desviar dinheiro do clube. A delegada Inês da Silva Cunha, supervisora da Unidade de Inteligência Policial e responsável pelo inquérito, também indiciou o empresário Juraci Benedito, proprietário da agência publicitária NBL, que responderá por crime fiscal. De acordo com os promotores que iniciaram a investigação, o Corinthians levou um prejuízo de cerca de R$ 400 mil com notas frias, que foram apreendidas numa diligência há cerca de dois meses.