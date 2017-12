Dualib e Kia já planejam supertime Enquanto conselheiros da oposição faziam escândalo prometendo entrar na Justiça para tentar travar a parceria, o presidente Alberto Dualib e o representante da MSI, Kia Joorabchian, davam gargalhadas na madrugada de quarta-feira no Parque São Jorge. Tomando champanhe e tirando fotos abraçados, eles não só comemoravam a parceria de dez anos como já começavam a planejar o supertime do Corinthians de 2005. "Vamos juntar o Tevez, o Vanderlei Luxemburgo e quem mais ele escolher. Vamos formar uma seleção. O Corinthians será o number one da América do Sul, number one", repetia empolgado o iraniano Joorabchian. O técnico Tite, que afirmou que sairia do clube assim que a parceria fosse fechada, treinou o time hoje e não deu declarações sobre sua possível saída. O diretor de Futebol, Paulo Angioni, por sua vez, está otimista com a possibilidade de o treinador não abandonar o barco tão cedo. "Ele deu garantia de que cumpriria o contrato até o fim do ano", declarou. Angioni ainda não tinha sido comunicado oficialmente, até o fim da tarde de hoje, sobre a aprovação da parceria. "Fiquei sabendo tudo pela imprensa. O que realmente vai ocorrer no Corinthians, eu não sei. Espero a decisão para me posicionar." Enquanto isso, segue trabalhando normalmente. "A equipe tem uma boa base e temos tempo suficiente para buscar reforços. Sem afobação", declarou Angioni. A MSI, assim que assumir o comando no Parque São Jorge, não só escolhe o novo diretor de Futebol como promete trazer reforços de peso. Se o iraniano promete trazer vários craques e deseja anunciar o argentino Tevez o mais rápido possível, Angioni é menos pretensioso. "Não vejo essa necessidade em trazer várias grandes atletas." CONFIANÇA - Dualib não se mostra preocupado com a reação da oposição, que na semana que vem entra com duas ações judiciais tentando anular a votação de ontem. "Se a oposição for para a Justiça, o máximo que vai conseguir é que a reunião do Conselho siga onde parou. Ou seja: ganhamos no Cori (Conselho de Orientação). Lá foi a decisão. No Conselho Deliberativo estamos bem. Ganharemos com mais de 80% de vantagem", calculava o presidente. O dirigente queria saber de marcar o mais rápido possível a data da assinatura do documento. A princípio, a chance é que aconteça no dia 1.º de dezembro. Kia já garantiu que esperará pela assinatura até o dia 15 de dezembro (data limite para o fechamento do acordo, segundo o contrato). Hoje, ao lado do presidente do Conselho, José de Castro Bigi, e de advogados corintianos, discutiu o texto da ata da reunião e os próximos passos a ser dado pela parceria. Comemoração não é a prioridade de Dualib. Longe disso. Ele deseja sim é receber o cheque de US$ 20 milhões que Kia promete lhe dar assim que o contrato for assinado. Com esse dinheiro, o dirigente zerará a dívida do clube que alcança R$ 60 milhões. Além disso, o fundo de investimentos promete gastar no mínimo US$ 15 milhões com contratações até o início de 2005. Nos anos seguintes, os valores não estão estipulados. A certeza de que a parceria precisa ser tocada rapidamente vem da ansiedade dos candidatos a representar o Corinthians na novo organograma do futebol. O vice Roque Citadini que sempre se manifestou contra o contrato por ter dúvidas sobre a procedência do dinheiro da MSI deverá ser afastado das decisões.