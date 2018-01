Dualib é reeleito e se afasta Reeleito por aclamação, Alberto Dualib tomou posse nesta segunda-feira à noite para mais três anos na presidência do Corinthians. Reassumiu o cargo, mas só ficará uma semana no poder. Alegando problemas de saúde, vai tirar 30 dias de licença. O clube será comandado pelos vices Antônio Roque Citadini, Nesi Curi e Clodomil Orsi. O futebol será chefiado por Citadini. No Parque São Jorge, ninguém duvida: em 2006, quando termina o mandato de Dualib, o presidente será ele, colocado no clube pelo conselheiro e ex-presidente Wadih Helou, que detém grande parte dos votos do Conselho Deliberativo. E Dualib também acabou com a ilusão da torcida de ter o atacante Edílson novamente na equipe. O jogador, que se desligou do clube japonês Kashiwa Reysol, tem um aliado de peso para retornar: Vampeta. ?O Edílson quer voltar, mas não dá para pagar o que ele quer?, avisou Dualib. O meia Jorge Wagner, emprestado pelo Cruzeiro, começa a treinar hoje e já foi inscrito com a camisa 13 na Copa Libertadores da América.