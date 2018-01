Dualib elogia trabalho de Geninho As derrotas frequentes e as perspectivas sombrias do time no Campeonato Brasileiro não colocam em risco o cargo do técnico Geninho. Na festa de lançamento do time de basquete, nesta segunda-feira, o presidente Alberto Dualib ratificou aquilo que o vice-presidente de Futebol, Antonio Roque Citadini, vem dizendo há mais de um mês: não haverá mudanças na comissão técnica. ?O Geninho não é culpado por estarmos numa posição intermediária na tabela (10º lugar)?, disse o presidente. ?Ele faz um bom trabalho. Tem projetado vários atletas revelados nas categorias de base.? Segundo o presidente, a torcida e a imprensa deveriam "poupar" o técnico e principalmente os jogadores que estão sendo lançados no time principal. ?Paciência é fundamental numa hora dessas. Não podemos deixar os meninos nervosos. Eles precisam de tempo.? Aproveitando a chance, Dualib fez o marketing de sua administração. ?Eu sei que a torcida está mal acostumada. Nos últimos 10 anos chegamos à 17 finais e conquistamos 13 títulos. Mas é preciso ir com calma com esses meninos. Tenho certeza que o time vai melhorar quando Rogério, Cocito, André Luiz e Gil voltarem à equipe.? O presidente corintiano também mandou uma resposta à Gaviões da Fiel, que promete continuar fazendo pressão até que Geninho se demita. Domingo, no Maracanã, a organizada levou uma faixa protestando também contra a liberação do lateral-esquerdo Kléber para o Hannover, da Alemanha. Dizia o texto, embutindo a data de aniversário do clube, que nesta segunda-feira completou 93 anos: ?Obrigado pelo presente para a Fiel: a venda do Kléber?. Dualib disse que foi o jogador que forçou sua saída. ?Ele não jogava mais com o mesmo amor. O Kléber disse que não queria mais continuar no Corinthians.? Numa conversa franca com o dirigente, o lateral revelou que estava precisando de uma experiência na Europa. ?O Kléber pensava que depois de servir a seleção brasileira iria chover propostas. Não foi o que aconteceu. Quando apareceu a chance, mesmo por empréstimo, ele quis ir embora?, diz o presidente corintiano. Kléber jogará um ano no Hannover. O Corinthians ganhou 500 mil euros pelo empréstimo e ainda prorrogou o seu contrato com o jogador até dezembro de 2005. Se o clube alemão quiser ficar em definitivo com o lateral, terá de pagar 2,7 milhões de euros. Em comemoração ao 93º aniversário de fundação, a diretoria agendou o seu tradicional banquete para o dia 22, na sede social do Parque São Jorge. O jantar foi marcado nesse dia para que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, conselheiro vitalício do clube, possa comparecer.