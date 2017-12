Dualib exige presença em todas finais Tevez ficou empolgado quando viu a camisa do Corinthians com seu nome nas costas, na tarde desta sexta-feira, nas mãos do executivo Kia Joorabchian, presidente da MSI, em Buenos Aires. Como as negociações não tinham terminado até o começo da noite, o jogador argentino do Boca Juniors não pôde vestir o uniforme daquele que deverá ser seu novo clube, a partir do ano que vem. Enquanto isso, o presidente do Corinthians, Alberto Dualib, disse em São Paulo que Tevez "está louco para vir jogar no Corinthians" e revelou que a proposta do clube é a única oficial que o Boca Juniors recebeu. A oferta é de US$ 18 milhões e o contrato com o jogador, a princípio, seria de cinco anos. E manteve o discurso otimista sobre o futuro da parceria: "Só estou recebendo cumprimentos. Aos poucos, todo mundo vai entendendo que a parceria será ótima para o time." O vice-presidente de esportes terrestres, Osmar Stabile, que passou a tarde na sala da presidência ao lado de Dualib, completou, com ironia: "Tenho alguns amigos palmeirenses que me ligaram ontem. Eles admitiram que estavam torcendo contra a parceria. Mas se deram mal." Depois da assinatura da parceria, na tumultuada noite de terça-feira passada, o próximo passo será a assinatura do plano de negócios e licenciamento quando o clube e a MSI determinarão quem serão seus representantes na gestão do departamento de futebol. Para Alberto Dualib, a escolha dos representantes poderá ser já na próxima semana. Agência Estado - O senhor considera encerrada a polêmica sobre a assinatura do contrato? Alberto Dualib - Considero o assunto resolvido. Tenho ouvido isso dos juristas que conheço. Agora quero montar um time vencedor. AE - O primeiro desafio será o Paulistão/2005? Dualib - O projeto Corinthians/MSI é formar um time vencedor já para o Paulistão/2005. Ganhar ou perder pode ser circunstancial. Mas faço questão de estar sempre na final. Acho que isso é um orgulho para o time. Para isso vamos trazer sete bons jogadores. AE - Com sete reforços, o time será o melhor de São Paulo? Dualib - Vai ser o melhor de São Paulo e do Brasil. E digo mais: os clubes que quiserem ter público nos seus jogos e enfrentar o Corinthians em igualdade de condições terão de montar um esquadrão. Do contrário só vai dar Corinthians. AE - Qual foi o pior momento da assinatura da parceria? Dualib - Eu sempre confiei que a parceria ia passar. Não tinha medo porque sabia que o Conselho (Deliberativo) e o Cori (Conselho de Orientação) entenderiam nossa proposta. Mas muita gente jogou pesado para tentar derrubá-la. Fiquei realmente magoado.