Dualib fala em reeleição no Corinthians O presidente Alberto Dualib começa a amadurecer a idéia de tentar nova reeleição. Ele não abre mão de estar à frente do Corinthians na campanha da Copa Libertadores em 2006, o grande projeto dele e da MSI, de Kia Joorabchian, depois de um ano de acerto. ?Ainda está cedo, precisamos ser campeões primeiro. Mas vamos ver?, comentou o dirigente, no intervalo do clássico deste domingo, no Pacaembu. As eleições no Parque São Jorge estão marcadas para fevereiro. Parte da oposição diz querer ver na disputa o vice-presidente Antônio Roque Citadini, afastado das funções. Dualib ainda espera com ressalvas a possibilidade de o atacante Vágner Love se apresentar ao clube em janeiro. O jogador foi campeão, neste domingo, com o CSKA Moscou e, teoricamente, teria cumprido seu acordo com os russos. ?Temos uma carta de prioridade. Vamos esperar?, desconversou. ?Não sinto nele esse desejo todo de querer vir para o Brasil. Na última tentativa, o CSKA lhe deu US$ 1 milhão?, contou o dirigente. Mais do que Dualib, Kia Joorabchian aproveita a boa fase do Corinthians. A goleada sobre o Santos também fez o investidor iraniano cair de vez na preferência do torcedor. Ele deu autógrafos e foi ovacionado no Pacaembu. Parecia um dos craques do time. Deixou a tribuna do estádio correndo em direção ao vestiário. E assinou embaixo quando um torcedor gritou ao seu lado: ?Ele gastou US$ 300 milhões. Por isso, o Corinthians é campeão?. Kia sorriu e disparou para os microfones de TV: ?Ele falou tudo por mim?.