Dualib garante: terça assina contrato A parceria do Corinthians com a MSI vai ser assinada na próxima terça-feira. O presidente do Corinthians, Alberto Dualib, passou a tarde desta sexta-feira no escritório da Veirano e Advogados Associados, responsável pela elaboração do contrato, e voltou a afirmar que ele está perfeitamente de acordo com as exigências do Cori - Conselho de Orientação - do clube, obstáculo final para sua aprovação. Dualib e os advogados disseram que o modelo de contrato foi refeito, adotando-se o modelo de licenciamento; o foro para as decisões de possíveis problemas na parceria será São Paulo; a exigência de um banco de primeira linha e reconhecimento internacional também foi aceita. A questão do ?Know your client? (conheça seu cliente), será feita de acordo com a solicitação do Cori e segundo a orientação dos bancos. "Portanto tudo está de acordo com o pedido do Cori. Dessa forma julgo que não haverá mais problemas para a aprovação da parceria", disse Dualib. O presidente do Corinthians diz estar totalmente tranqüilo sobre a correção da MSI no acordo com o clube. "Tudo está documentado, assinado." O presidente mostra uma carta de referência de Kia Joorabchian assinado por David M. Darst, diretor da Morgan Stanley. Alberto Dualib diz que a injeção inicial de US$ 20 milhões assim que a parceria for resolvida deixará o clube em cômoda situação financeira para o ano que vem. Em primeiro lugar, Dualib liquidará a dívida atual de cerca de R$ 22 milhões (dos quais R$ 2,5 milhões são para bancos, R$ 4 milhões para gastos diversos e ainda o pagamento de salários, 13º salário, férias e outras obrigações). Dos R$ 36 milhões restantes, R$ 7,2 milhões serão destinados ao departamento social, R$ 5,6 milhões para previsões de despesas e R$ 17 milhões para ?contingências futuras? como as ações movidas contra o clube pelo médico Joaquim Grava e os jogadores Luisão e Marcelinho Carioca. O presidente lembra que tem uma carreira vitória como presidente do clube. Chegou a 17 finais e ganhou 13 títulos. "O mais importante é o Mundial de Clubes. Mas ainda estou devendo o título da Libertadores da América. Agora, com a parceria, isso vai acontecer". Para isso, Dualib diz que a MSI vai garantir o financiamento do futebol por dez anos e o clube estará livre de qualquer prejuízo. E ainda colocará US$ 50 milhões para reforçar o elenco. "Quem poderia querer um acordo melhor do que este?" Segundo o presidente, o Corinthians não deve nada para o INSS, não deve nada para o Fundo de Garantia e pode tirar certidão quando quiser. Dualib pediu um adiantamento da FPF e Clube dos 13 sobre a participação do clube no Paulistão e Brasileiro de 2005. Mas a idéia é devolver o adiantamento assim que receba o dinheiro da parceria. Segundo o contrato, a MSI vai completar todos os anos a diferença entre a receita do clube e o orçamento previsto para a temporada. "Não importa o valor. Nós estipulamos o orçamento e eles cobrem a diferença entre o que arrecadamos e o que iremos gastar", diz. Dualib foi também o responsável pela parceria com a Hicks Muse Tate & Furst. O dirigente do clube fala das diferenças: "Em primeiro lugar, o foro vai ser em São Paulo e com a Hicks era em Nova York; em segundo lugar, o pessoal da MSI conhece futebol e o Hicks só entendia de bola oval (futebol americano); em terceiro lugar, agora está estipulada multa caso a MSI rompa a parceria. Com a Hicks isso não havia". Dualib conclui dizendo que o contrato com a Hicks serviu como lição. "O que nós erramos antes não vamos errar outra vez". O futuro do time será analisado depois entre o clube e a MSI. O clube mantém sua autonomia, garante o presidente. "O mais importante para mim é que a parceria dará ao Corinthians a chance de vencer os torneios mais importantes que disputar como o Paulistão, o Brasileiro, a Libertadores. Esse é o nosso objetivo".