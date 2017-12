Dualib garante: tudo certo com a MSI O presidente do Corinthians, Alberto Dualib, afirmou na noite de terça-feira, em entrevista ao Jornal da Globo, que a parceria com a MSI está fechada. O dirigente entende que o fato de a MSI ter concordado com exigências do Cori (Conselho de Orientação) e do Conselho Deliberativo na reunião de 5 de novembro, significa que o acordo já pode ser considerado fechado. Entre as exigências, o CD pede que a MSI prove a origem do dinheiro. A verdade, porém, é que, para ser aprovado, o contrato precisa ser submetido à uma nova análise do Cori e do Conselho. A entrevista de Dualib à Globo, confirmando o acerto com a parceria, surpreendeu até mesmo os seus companheiros de diretoria. O vice-presidente de futebol, Roque Citadini, afirmou que o contrato só pode ser dado como fechado depois que o texto do ?novo compromisso? estiver no papel e for aprovado em assembléia do CD. A declaração de Dualib também confirma o desespero do dirigente. Ele chegou a ameaçar abandonar o cargo se a parceria não for aprovada. Dualib fez esse desabafo no final de semana, quando recebeu a visita do iraniano Kia Joorabchian e do médico Renato Duprat em sua própria casa. Na semana passada, o Corinthians só conseguiu honrar a folha de pagamento porque foi socorrido por um adiantamento das cotas de tevê do Brasileiro de 2005, feito pela Globo. Dualib está sozinho nessa briga. Até alguns de seus parceiros de diretoria, que trabalham a favor da parceria, não aceitam que o acordo com a MSI seja de cima para baixo, na marra. Canetada - O conselheiro Andrés Sanches, um dos principais negociadores com a MSI, já disse que não aceitará uma decisão unilateral de Alberto Dualib. "Na marra, o acordo não passa. Sou contra uma canetada." Até ontem, Dualib manteve o silêncio. Seus companheiros de diretoria sempre cobraram uma posição mais clara do dirigente, principalmente em relação à parceria. Sem o apoio do maior cardeal do clube, Wadih Helou, o presidente ficou praticamente sozinho na diretoria. Perdeu o apoio de Nesi Curi, de Citadini e de Valdemar Pires. O que o apavora é ter de pagar com os próprios bens as dívidas que ele fez como presidente do Corinthians. Por isso mesmo, quer aprovar a parceria na marra.