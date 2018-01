Dualib irá à polícia para reclamar de roubo de contrato O presidente do Corinthians, Alberto Dualib, resolveu dar queixa pelo furto de uma cópia do contrato do técnico Paulo César Carpegiani. No domingo, ele recebeu na sua casa três equipes de televisão. De acordo com o dirigente, o contrato do novo treinador corintiano estava em uma pasta no alto de um criado-mudo. ?Abro a minha casa para a imprensa e olha o que acontece?, desabafou Dualib, que promete ir até as últimas conseqüências "para descobrir quem é o ladrão?. O dirigente ficou revoltado com a divulgação dos valores. Ao contrário do que juravam conselheiros ligados ao presidente, Carpegiani não recebe R$ 200 mil, e sim R$ 120 mil. Seu auxiliar, Cláudio Duarte, receberá R$ 35 mil. E o empresário Orlando da Hora embolsará R$ 150 mil por ter intermediado a contratação do treinador - o mesmo que voltou a entrar em imbróglio com o clube nesta terça por causa de seu principal cliente, o atacante Nilmar. ?Eu acho constrangedor para o Carpegiani ser divulgado publicamente o quanto ele ganha. Ele recebe bem menos do que havia pedido. Eu mereço ganhar a minha participação nesta transação?, diz Orlando da Hora. De acordo com o vice-presidente jurídico e delegado Ivanei Cayres de Souza, a tendência do Corinthians é processar o jornal "Lance!", que publicou os valores nesta terça-feira. ?Foi muito desagradável o que aconteceu. O presidente recebeu a imprensa na sua casa e o contrato some. Vamos investigar a fundo o que aconteceu?, avisou Ivanei. O boletim de ocorrência foi feito no 14.º Distrito de Pinheiros. Dualib queria registrar a ocorrência logo no domingo. Mas foi aconselhado por Ivanei a esperar a publicação dos números por algum jornal, o que aconteceu nesta terça. ?Vamos atrás dos nossos direitos. Isso não ficará assim?, prometeu Dualib.