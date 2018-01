Dualib ironiza divergências com parceiro A exemplo de Kia Joorabchian, o presidente do Corinthians Alberto Dualib também fez questão de descer ao gramado do Serra Dourada para comemorar o título brasileiro. Obviamente bem humorado, o dirigente ironizou as notícias sobre um suposto mal relacionamento com o mandatário da MSI ao longo do ano. ?Na hora da conquista você fica de bem com todo mundo?, brincou, para depois defender o parceiro. ?A conquista desse título se deve ao entrosamento entre o clube e a parceria. Bancamos a parceria, sofremos muitas críticas, mas está aí o resultado.? Em campanha para releição, Dualib também não perdeu a oportunidade de enumerar todos os títulos de sua gestão. ?Esperamos conquistar a Libertadores, que é o que está faltando?, lembrou.