Dualib: mais R$ 45 milhões em reforços O presidente Alberto Dualib está rindo sozinho. Na tarde desta terça-feira, no Parque São Jorge, ele estava eufórico com a conclusão do negócio envolvendo o grande destaque do futebol argentino na atualidade, Carlos Tevez. Para o dirigente, a contratação colocou de vez o nome do Corinthians no cenário mundial. E ele diz que ainda tem R$ 45 milhões para gastar no mercado interno. "Nada mal. Começamos com uma paulada de R$ 100 milhões (US$ 20 milhões do passe e mais US$ 10 milhões por cinco anos para o jogador) com a compra do Tevez. Quem é capaz de fazer isso hoje no futebol brasileiro?" Na véspera, à noite, Dualib conversou por telefone com o jogador argentino e disse que gostou da personalidade de Tevez. "Ele queria vir para o Brasil de qualquer jeito. Não estava interessado em jogar em nenhum país da Europa", disse o dirigente. Dualib ainda ficou impressionado com o esforço de Tevez para falar um pouco de português. "Ele vai se dar muito bem aqui. Estou certo disso", avisou o presidente do Corinthians. Agência Estado - Os clubes adversários já começaram a tremer? Alberto Dualib - Estão uma fera... Estou brincando! Estão solidários. Essa parceria com a MSI representa principalmente a volta do capital estrangeiro para o futebol brasileiro. Nossa economia está parada. Uma injeção de dinheiro como essa é bom para todo mundo. AE - A festa para a apresentação já tem data? Dualib - Se o Boca Juniors for para a final da Copa Sul-Americana, ele vai jogar ainda nos dias 8 e 15. Estamos pensando no dia 17. A MSI deverá fazer um grande banquete para comemorar a contratação do Tevez. E o banquete deverá ser a altura do preço do jogador. AE - O Corinthians ficou famoso, agora, porque conseguiu derrotar clubes europeus que estavam na parada? Dualib - Tinha clube da Itália, da Espanha, da Rússia, da Ucrânia, todos interessados no jogador. Sei que eles ficaram surpresos. Ninguém acreditava que um time brasileiro pudesse chegar na frente deles. Foi o que nós fizemos, apresentando uma proposta concreta, por escrito. E os europeus ficaram falando sozinho. Dessa forma, essa contratação tornou o Corinthians conhecido em todo o mundo. O clube teve dois grandes momentos internacionais. O primeiro foi quando conquistou o Mundial de Clubes da Fifa, em 2000. O segundo foi agora, com a vinda de Tevez. Os dois na minha gestão. Agora quero ganhar a Libertadores da América. AE - Tevez está garantido. Quem serão os seis próximos reforços? Dualib - Estamos estudando. A comissão técnica está sendo ouvida. Sei que muitos nomes começaram a aparecer. Nessa altura acho perigoso fazer muita especulação. Agora que estamos com dinheiro todo mundo está dizendo que foi convidado. Já falaram do França, por exemplo. Então vou dizer uma coisa: eu sou contra repatriar jogador. Se for para contratar um brasileiro, acho que temos muitos jogadores bons aqui mesmo no Brasil. Se for para trazer de fora, prefiro um estrangeiro. Poderemos trazer mais um jogador estrangeiro, pelo menos (outros jogadores brasileiros que atuam no exterior e também foram comentados no Parque São Jorge são Serginho, do Milan, e Ewerthon, do Borussia Dortmund). AE - Quanto dinheiro o senhor terá para contratar jogadores que atuam no Brasil? Dualib - Teremos ainda cerca de R$ 45 milhões. É um ótimo dinheiro para o mercado brasileiro. Poderemos trazer bons jogadores do mercado brasileiro com esse quantia. É só escolher bem. AE - O senhor já está imaginando o que será o Corinthians com Tevez no Paulistão/2005? Dualib - Já. O Pacaembu vai ter uma lotação permanente. Serão 38 mil torcedores em todos os jogos. Mas o Pacaembu é pequeno para a estréia do Tevez. Terá que ser feita no Morumbi, com 80 mil expectadores.