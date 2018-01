Dualib nega interesse por Rogério Um empresário anda oferecendo o goleiro Rogério Ceni, do São Paulo, para vários clubes. A informação foi dada por Antônio Roque Citadini, vice-presidente do Corinthians. O clube foi um dos escolhidos, mas não aceitou nem conversar, segundo o dirigente. Preocupado com a polêmica, o presidente Alberto Dualib fez questão de entrar em contato com Paulo Amaral, presidente do São Paulo, para esclarecer que ?o clube do Parque São Jorge não tem o menor interesse em contratar o goleiro Rogério Ceni?.