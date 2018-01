Dualib negocia venda de Ewerthon O atacante Ewerthon deverá ir para o Betis, da Espanha. O Corinthians está acertando a transferência do jogador com o clube espanhol por US$ 9 milhões. O presidente Alberto Dualib está na Europa cuidando pessoalmente da negociação do atleta, que após a participação da seleção na Copa América, nem deve retornar mais para o Parque São Jorge. Para tentar facilitar a transferência do atacante, o Betis deverá ceder para o Corinthians o zagueiro Fabão, ex-Flamengo. É possível que Dualib, aproveitando a viagem a Espanha, acerte novamente o empréstimo do passe de do lateral-esquerdo e volante André Luis com o Tenerife. O técnico Wanderley Luxemburgo e o vice-presidente de futebol, Roque Citadini, admitiram a possibilidade da transferência de Ewerthon para o futebol espanhol. ?Há realmente a proposta, mas a negociação não está fechada?, disse Luxemburgo. Na casa de Ewerthon, no Peruche, zona norte da cidade, o pai do jogador disse que está sabendo do interesse do Betis por meio da imprensa. ?A gente precisa ver as condições do clube espanhol e o que será realmente oferecido para o Ewerthon. Se for bom para meu filho, ele tem mesmo que ir. Só não dá para a gente falar sob hipótese ou especulação?, disse seu Jorge, que tem conversado quase diariamente com o atacante, por telefone. ?A gente tem falado sobre muita coisa, principalmente do interesse do Betis na sua contratação. Ele me garantiu que não recebeu proposta alguma e nem assumiu compromisso com o clube espanhol?, afirmou o pai de Ewerthon.