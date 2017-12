Dualib obtém liminar contra banco O presidente Alberto Dualib, às voltas com ação de execução do Banco BCN (cobra cerca de R$ 4 milhões), obteve liminar para ter seu nome retirado dos cadastros da Serasa e demais entidades de proteção ao crédito. A liminar foi concedida pelo juiz da 29.ª Vara Cível da Capital, Eduardo Almeida Prado Rocha de Siqueira, e beneficia também os demais réus na ação de execução, a empresa Rol-Lex S.A, Nelson Real Dualib e Edson Real Dualib. O BNC ingressou com a ação em 15 de março de 2003 e, desde essa época os réus tiveram seus nomes nos cadastros da Serasa. Disso resultou "violenta restrição de crédito", pois os Dualibs ficaram impedidos até de usar cartões de crédito e de obter talões de cheques, segundo alegam. A ação de execução prende-se a contrato com o BCN de 10 de junho de 2002. Os Dualibs obtiveram empréstimo de R$ 2.143.115,36, obrigando-se a devolver ao banco R$ 3.043.681,64. O financiamento seria resgatado em 60 parcelas, de 15 de junho de 2002 a 8 de junho de 2007. O BCN informa que, em 23 de setembro de 2002, devido ao não-cumprimento do acordo, as partes aditaram o contrato. Os devedores comprometeram-se a devolver R$ 3.214.614,39, em 36 parcelas, com vencimento de 16 de dezembro de 2002 a 28 de novembro de 2005. Para garantir o acordo, deram imóveis em hipoteca. Mas deixaram de pagar a partir de 29 de janeiro de 2003. O BCN entrou com ação de execução e exigiu pagamento, em 24 horas, de R$ 3.891.407,88. Os Dualibs interpuseram vários recursos, incluindo uma ação anulatória em andamento na 30ª Vara Cível. Acusam o banco de ser "litigante de má fé", por omitir "fatos absolutamente relevantes". Tanto que ajuizaram ação para revisar todos os contratos relativos às operações bancárias. Garantem que já pagaram "valores muito superiores ao devido".