Dualib promete sete reforços de alto nível O presidente Alberto Dualib promete: Tevez será apenas o primeiro de sete jogadores de alto nível que revolucionarão o Corinthians em 2005. O iraniano Kia Joorabchian promete acabar com os pontos fracos do time e está em Buenos Aires para fechar com a maior estrela do Boca Juniors hoje, a convite do próprio presidente Mauricio Macri. "Vamos começar a gastar. Os primeiros US$ 18 milhões serão para contratar o Tevez. Pensaremos depois nos outros. A parceria está assinada e considero que o Corinthians está vivendo uma nova era. Já recebi muitos cumprimentos pelo contrato." Além do argentino Tevez, o Corinthians irá investir em outro estrangeiro e mais cinco atletas do cenário brasileiro. Há o consenso de que esses reforços serão mais do que suficientes para conquistar títulos. Dualib, satisfeito, disse que está há uma semana sem dormir e sem fazer as refeições direito. "Mas acho que compensou. Isso poderá se repetir em outros clubes do Brasil e será ótimo para o futebol." Quanto ao técnico, o presidente do Corinthians disse hoje à tarde que não acha oportuno falar do assunto. "Ainda temos quatro jogos e quero ficar entre os 10 primeiros do campeonato. Já estão falando no Carlos Bianchi. Para mim isso é uma surpresa. Nunca falamos no nome dele." O presidente diz que tem informações de que a Gaviões da Fiel já está ?assimilando? a idéia da parceria. "O torcedor quer ver o time dele vencedor. E isso vai acontecer." Dualib diz que repetiu para Kia Joorabchian o que tinha dito para Dick Law na época da Hicks Muse: "Traz jogador que o torcedor se acalma." A tática funcionou antes e funcionará outra vez, segundo Dualib. Enquanto conselheiros da oposição duvidavam da promessa de Kia de contratar Tevez, o iraniano acionou Fernando Hidalgo, empresário de Crespo, para intermediar a negociação. A diretoria do Boca Juniors pede 20 milhões - cerca de R$ 72 milhões. Joorabchian chega até a US$ 18 milhões - R$ 54 milhões. Mesmo com essa diferença, o representante da MSI foi mais do que otimista com Dualib. "Estou indo para fechar com Tevez. Tenho certeza de que voltarei com o jogador. O argentino será a nossa estrela." Negociante por natureza, Kia embarcou para Buenos Aires com uma alternativa que, acredita, convencerá os dirigentes argentinos a fechar o negócio: repartir os lucros de futura venda de Tevez ao futebol europeu. Trilhando o caminho inverso de que os dirigentes costuma seguir, Kia conversou primeiro com Tevez. Três vezes. O iraniano jura que os contatos foram os melhores possíveis. "Ele quer atuar no Brasil, ainda mais que está com alguns problemas em Buenos Aires. E não está disposto a ir para um país longe da Argentina agora." O salário de Tevez no Boca Juniors é muito acima do atual teto corintiano. Ele recebe US$ 80 mil e já pediu aumento se fechar com Kia. O maior salário no Parque São Jorge é de Fábio Costa. Ele recebe R$ 80 mil, pouco mais de um terço do que o argentino recebe sem aumento. Kia garante que essa diferença salarial não causará problemas no Corinthians. Ficará claro, se Tevez for contratado, que o dinheiro dele é "especial", à parte do restante do elenco. O jogador tem 20 anos, 1m73 e 74 quilos. A fixação por Tevez nasceu com o presidente Alberto Dualib e, ironicamente, com o vice de futebol Roque Citadini. Os dois cansaram de conversar sobre como seria "excelente" para o Corinthians ter o craque. O que era um sonho está para virar realidade hoje. Em compensação, Dualib e Kia combinaram não falar publicamente sobre a contratação de Vanderlei Luxemburgo. Os dois perceberam o forte desgaste que o treinador do Santos está sofrendo com a divulgação do acordo para 2005. Por isso, Dualib fez questão de espalhar a possibilidade de contratar Carlos Bianchi ou Marcelo Bielsa como treinadores do Corinthians. Só para disfarçar. O interesse é mesmo por Luxemburgo. Em relação à assinatura do contrato, conselheiros ligados a Dualib garantem que a assinatura oficial não aconteceu. Por um motivo simples: a MSI não tem sede no Brasil, sendo impossível fazer o registro do contrato. Mal foi divulgado a fortuna da MSI empresários procuraram o Corinthians oferecendo jogadores. O primeiro foi Petkovic que está atuando no Vasco da Gama. Roger do Fluminense também se propõe a atuar com a camisa branca e preta em 2005. Outro que não teve o menor constrangimento em querer voltar ao Parque São Jorge foi Marcelinho Carioca. "Eu quero resolver a minha pendência financeira que se arrasta há muito tempo com o Corinthians. Acho que poderá haver uma surpresa agradável no próximo ano." Marcelinho sabe que seu maior inimigo no Corinthians, o vice Roque Citadini, perdeu muito poder com a aprovação da parceria. Para variar, o jogador deixou claro que só irá se sentir feliz se voltar para a sua "antiga casa". Ele quer ser o segundo dos prometidos ?sete homens de Dualib?.