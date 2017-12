Dualib quase desceu para o campo A comitiva corintiana presente neste domingo no Morumbi passou boa parte do segundo tempo dividida entre descer ao campo faltando dez minutos para acabar o duelo e esperar para saber o placar final da partida do Inter com o Palmeiras. O presidente Alberto Dualib, que acompanhou o jogo da Tribuna Especial da Federação Paulista de Futebol, hesitou em duas oportunidades. Levantou-se para ganhar o gramado no gol de Coelho e no gol de Carlos Alberto. Mas foi convencido por amigos e dirigentes que deveria esperar pela partida do Inter. Foi o que fez, acertadamente. Dualib estava ansioso para festejar. O Corinthians chegou ao Morumbi com dois ônibus. Elenco e comissão técnica num, e convidados e dirigentes noutro. O São Paulo cedeu parte de suas tribunas. A FPF também recebeu os corintianos. Dualib parecia não acreditar que o time terá de esperar mais uma semana para ?comemorar? seu quarto brasileiro. O cartola aguarda a conquista para lançar sua candidatura para a presidência. O vai-não-vai também confundiu os atletas. Coelho e Carlos Alberto festejaram os gols no segundo tempo como se eles fossem decisivos. Eram, não fosse o gol do Inter no Beira-Rio. ?Já tinham me falado que aqui no Corinthians tudo é muito mais difícil. Não acreditei nisso no começo, mas agora estou vendo que nada vem fácil para o Corinthians?, disse o atacante Nilmar, inconformado durante a partida com a demora da Ponte de repor a bola em jogo. O atleta reclamou demais. O zagueiro Betão também aproveitou a vitória para alfinetar aqueles que acreditam numa armação da CBF e do STJD para fazer o Corinthians campeão. ?Vencemos mais um jogo debaixo da desconfiança de todos e das acusações que estamos sendo beneficiados. O Corinthians está fazendo o seu trabalho e poucos dizem isso.? O torcedor, mesmo decepcionado, insistiu no grito de campeão.