Dualib quer apresentar Tevez no dia 20 A apresentação oficial de Tevez no Corinthians poderá ser dia 20, no banquete do clube. O presidente Alberto Dualib espera a confirmação para a próxima semana. O último compromisso do atacante argentino pelo Boca Juniors será na quarta-feira, em Buenos Aires, no jogo de volta contra o Bolivar pela final da Copa Sul-Americana. "O Tevez foi eleito pela TV Gazeta o melhor jogador da América do Sul. A idéia é trazê-lo para receber o prêmio dia 20. Em seguida, nós iríamos para o banquete", planeja Dualib. A próxima etapa da parceria Corinthians/MSI está prevista para terça-feira, quando o presidente Alberto Dualib terá reunião de trabalho com o executivo Kia Joorabchian. "Aí então vamos resolver a questão dos próximos reforços e como ficará a comissão técnica, entre os principais assuntos. Todo mundo quer vir jogar no Corinthians, mas vamos escolher com muito critério", avisou. Dualib terá um começo de semana agitado. Na segunda-feira, presidirá em Porto Alegre a assembléia do Clube dos 13 que deve reeleger o gaúcho Fábio Koff como presidente. Ele disse que o Corinthians permanecerá fiel à entidade. E à noite, terá reunião do Cori e do Conselho Deliberativo.