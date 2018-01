Dualib quer Citadini presidente Choque de vaidades, disputas políticas e um racha entre futebol e área social. Como se não bastasse, uma crise financeira sem precedentes. Poucas vezes em sua história de 93 anos, o Corinthians viveu processo tão turbulento em seus bastidores. Diante de tal cenário, o Estado procurou aquele que está à frente de todo o processo para que explicasse o que acontece no Parque São Jorge. E o presidente Alberto Dualib aceitou a entrevista esclarecedora. Aos 83 anos (11 dos quais na presidência), o ?chefão?, ao mesmo tempo que não consegue mais disfarçar o cansaço e a saturação diante dos problemas inerentes ao cargo ? ?está na hora de sair, me dedicar mais à minha família, passear com minha esposa? ?, mostra força interna. Ainda é o único dentro do clube capaz de conciliar inimigos políticos declarados. Dualib falou sobre tudo. Desde a comentada perda de poderes do vice-presidente de Futebol, Antonio Roque Citadini, resultado de queda-de-braço com o vice de Esportes Terrestres, Nesi Curi, passando pela polêmica renovação de contrato de Vampeta, os protestos da torcida, a admiração por Vanderlei Luxemburgo e a polêmica presença de sua neta, Carla Dualib, à frente do marketing corintiano. Leia mais no O Estado de S. Paulo