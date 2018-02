Dualib quer Riquelme no Corinthians Riquelme pode ser o próximo reforço do Corinthians. O interesse pelo argentino foi admitido pela primeira vez, ontem. Mesmo sem ser tão incisivo, o dirigente disse, numa entrevista à rádio Jovem Pan, que o meia argentino é mais um sonho que pode se tornar realidade. "Se houver possibilidade...É um dos maiores jogadores da Europa. Já imaginou, o que o Riquelme seria no Corinthians?" O presidente corintiano disse ainda que a negociação será feita toda na Europa pelo iraniano Kia Joorabchian, presidente da MSI. "O Riquelme joga na Europa, o procurador dele vive na Europa, a negociação tem que ser toda lá". Na mesma entrevista, Dualib admitiu que Luizão pode mesmo ser outro reforço em 2005. Os dois já conversaram por duas vezes sobre essa possibilidade, desde que o atacante deixou o Botafogo. "O maior empecilho é o processo que ele move contra o Corinthians. Mas como há o interesse da parte dele, em fazer um acordo, e nós também gostamos muito dele, pode dar negócio". Em seguida, o dirigente falou como se o atacante já fosse jogador do Corinthians. "Ele vai continuar batendo com a mão fechada no mesmo lado do coroação, porque ele gosta mesmo é do Corinthians". Quanto ao futuro de Tite e do vice-presidente Antonio Roque Citadini, um dos principais opositores à MSI no Conselho Deliberativo, Dualib pediu um tempo. Primeiro, disse sobre o técnico, praticamente admitindo a saída do treinador. "O Tite tem a opinião dele (há duas semanas, ele disse que se a MSI entrasse por uma porta ele sairia por outra), temos de respeitar. O que eu posso dizer é que nada será definido antes da formação da nova empresa, com dois representantes do clube e dois da MSI." Já em relação ao vice-presidente de Futebol, Antonio Roque Citadini, o presidente não confirmou a sua permanência no cargo em 2005. "Antes, teremos de decidir quem é quem nesse novo projeto. Sou muito amigo do Roque. Ele trabalhou muito pelo Corinthians mas não dá para prever nada no momento."