Dualib volta a apostar em parceria O programa do presidente Alberto Dualib na manhã desta segunda-feira foi diferente. Ele foi o único dirigente de um clube grande do futebol paulista a estar no Hotel Renaissance para o lançamento da Copa do Mundo de 2010 na África do Sul. O interesse do dirigente era aproveitar o ambiente africano e fazer um ´safári´ atrás de patrocinadores para o Corinthians. Mas, como mau ´caçador´, saiu de mãos abanando. Percebendo que a investida não deu certo, o dirigente, para não perder a pose, deixou claro que pretende atropelar o comitê que está esperando pelo contrato que vai oficializar a parceria com o fundo de investimentos MSI. Dualib garantiu que na próxima semana a parceria será anunciada. "Teremos novidades. A parceria é muito boa para o Corinthians porque vamos montar um grande time e ganhar todos os títulos nos próximos dez anos. Como fizemos nos últimos dez", prometia, orgulhoso. Sobre a resistência dos conselheiros desconfiados que a máfia chechena está por trás do novo parceiro, Dualib ironizou. "O conselho quer que a parceria saia. Na semana que vem eu chamo vocês (jornalistas) e vou dar os detalhes." Mas a promessa de Dualib não será cumprida de forma tão fácil. "Se ele quiser atropelar os conselheiros, iremos pedir o impeachment dele", avisa o deputado estadual e delegado Romeu Tuma Júnior. Enquanto isso, Tite começará nesta terça-feira a preparação do time para o clássico de domingo contra o São Paulo. A primeira providência do técnico é assegurar a manutenção de Valdson no time. O zagueiro foi muito mal na derrota de domingo contra o Atlético Paranaense. Marcou um gol contra e ainda falhou nos outros dois gols do adversário. "O Valdson continua merecendo toda a minha confiança. O que aconteceu foi um acaso, um dia ruim. Todo mundo passa por isso. Vai jogar normalmente o clássico", assegura o técnico. Como é um dos líderes do time, o afastamento de Valdson poderia criar uma crise no clube. Mas os torcedores não perdoam o zagueiro. Há cinco comunidades no Orkut, um fórum de idéias na Internet, batizadas de "Odeio Valdson" - três criadas após o jogo de domingo. Uma comunidade, no entanto, o quer na Seleção. Ela foi criada por um são-paulino gozador.