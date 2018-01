Duarte assume o Inter pela sexta vez O ex-lateral direito do Internacional Cláudio Duarte assumiu hoje o comando técnico da equipe, no lugar de Zé Mário, que foi demitido na semana passada após o péssimo desempenho no Campeonato Gaúcho. Esta é a sexta vez que Cláudio Duarte é chamado para treinar o Inter. Em quatro situações anteriores ele conseguiu conquistar o título estadual. Desta vez, terá de resolver muitos problemas para repetir a façanha. Seu contrato é por três meses. O Inter terminou o primeiro turno do octogonal final em quinto lugar, depois de uma goleada de 4 a 2 para seu principal rival, o Grêmio, e de um empate com o São José, no Beira Rio. No domingo, na primeira rodada do segundo turno, o time voltou a decepcionar diante do Pelotas, em Porto Alegre, não passando de um empate em 1 a 1. Há quatro partidas a equipe não vence. A situação só não está pior porque o Grêmio perdeu sua primeira partida do segundo turno para o Juventude, em Caxias do Sul.