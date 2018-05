Duas ameaças de bomba geram tensão na Cidade do Cabo

Duas ameaças de bomba assustaram por cerca de uma hora o aeroporto e o Centro de Convenções da Cidade do Cabo, na África do Sul, onde acontece nesta sexta-feira o sorteio dos grupos da Copa do Mundo de 2010. Dois homens - não identificados pela polícia local - foram detidos e os problemas não passariam de trotes.

Segundo Vish Naidoo, superintendente da polícia, a primeira ameaça relatada aconteceu por volta das 12h45 (hora local). Um jornalista estrangeiro (não identificado) disse que tinha explosivo na mala ao chegar ao detector de metais do Centro de Convenções. Ele jogou a mala e tentou fugir. Porém, foi detido e está sendo interrogado.

Os bloqueios para inspeção de malas foram fechados e nenhum jornalista ou participante do sorteio pode entrar ou sair do local onde estarão, no período da noite, as autoridades e personalidades que realizarão o sorteio. A programação do evento não foi alterada.

Naidoo confirmou ainda que um homem está sendo interrogado depois de fazer duas ligações alertando sobre uma suposta bomba no aeroporto da Cidade do Cabo. De acordo com o superintendente, as ligações não passavam de trotes.

A segurança na África do Sul é uma das maiores preocupações dos organizadores da Copa do Mundo. Um esquema especial foi montado para o sorteio dos grupos, que começa às 15 horas (de Brasília). (com AE)

Atualizado às 10h14 para acréscimo e atualização de informações