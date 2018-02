Duas baixas na apresentação dos jogadores da Ponte Preta Apenas duas baixas, devidamente justificadas, marcaram a apresentação da Ponte Preta, nesta terça-feira, visando o Campeonato Paulista. O zagueiro Anderson, ex-Paulista, e o meia Castor, ex-Gama, prometem se apresentar no Estádio Moisés Lucarelli nesta quarta-feira. Os dois alegaram problemas problemas particulares. Na lista dos reforços estão nove jogadores: os zagueiros Anderson, Zacarias e Émerson, o lateral Johnathan, os volantes João Marcos e Ismael, os meias Julian e Castor e o atacante Anderson Luiz. Em compensação, saíram nomes de peso, como o goleiro Jean (Corinthians) e os laterais Nei (Atlético Paranaense) e Iran (Botafogo-RJ). Apesar dos novos reforços, a diretoria ainda pretende trazer mais alguns jogadores. Um atacante e um meia são os próximos alvos. Nesta primeira semana de preparação, os jogadores realizam exames médicos e testes cardiológicos, para, na sexta-feira, iniciarem os treinos físicos, técnicos e táticos. A pré-temporada acontece na cidade de Itapira, a 70 km de Campinas, onde permanecem até o próximo dia 15. A estréia no Campeonato Paulista da Série A-1 acontece no dia 17, às 19h30, contra o Corinthians, no Pacaembu.