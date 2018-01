Duas chapas disputarão eleições no Santos Não houve acordo para a formação de uma chapa única para as eleições de dezembro no Santos. Na noite de terça-feira, houve reuniões separadas das duas chapas e às 9 horas desta quinta-feira a Associação Resgate Santista anuncia sua plataforma e o nome do candidato à presidência, que deverá ser o empresário Luís Alvaro de Oliveira Ribeiro. Na situação tudo caminha para uma candidatura do atual presidente, Marcelo Teixeira, que deverá encabeçar a chapa Rumo Certo. Teixeira depende da aprovação de emenda ao estatuto para que possa se candidatar ao terceiro mandato consecutivo e a proposta nesse sentido foi assinada por 160 conselheiros. Ele tem comentado que não pretende ser o candidato, mas no domingo admitiu pela primeira vez que isso poderá ocorrer se perceber que o trabalho que vem realizando corra risco de ser interrompido. Essa possibilidade de mudança no estatuto não preocupa a oposição. ?Até gostaríamos de medir força com Marcelo Teixeira, pois nossa proposta é diametralmente oposta a dele", comentou o presidente da Associação Resgate Santista, Luís Alvaro de Oliveira Ribeiro. Ele aponta a falta de transparência como um dos principais problemas da diretoria atual, além do endividamento do clube. ?A falta da transparência é tão grande que ninguém foi informado sobre o aporte financeiro que Teixeira proporcionou, nem as bases desse empréstimo, como prazo e juros."