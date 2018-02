Duas crianças morrem em estádio Duas crianças morreram nesta segunda-feira, um dia depois dos incidentes registrados em um estádio de futebol em Antananarivo, em Madagascar, durante a partida entre o Ravinala e o Kaizer Chiefs, da África do Sul. As crianças foram pisoteadas quando uma multidão tentava sair rapidamente do estádio lotado, fugindo de uma briga. Outras 45 pessoas ficaram feridas na confusão. O estádio, com capacidade para 20 mil pessoas estava lotado e a polícia comprovou que houve falhas no sistema de abertura dos portões. Apesar dos problemas a partida não foi suspensa e o time sul-africano venceu por 1 a 0. Este tipo de incidente não é incomum em estádios africanos. Em 2001, 123 pessoas morreram em Acra, Ghana, numa tentativa desastrada de evacuar um estádio lotado. Em Johannesburgo, na África do Sul, incidente similar deixou saldo de 43 mortos e 155 feridos. Em 2004, quatro pessoas morreram e oito ficaram feridas em Lome, no Togo.