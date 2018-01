Duas derrotas paulistas na Série C Os times paulistas começaram mal a fase de oitavas-de-final do Campeonato Brasileiro da Série C, na tarde deste domingo. Em Nova Lima (MG), o Rio Branco perdeu para o Villa Nova, por 1 a 0, e no interior mineiro, o Atlético Sorocaba foi derrotado pelo Ipatinga, por 2 a 0. Com o resultado, o Rio Branco terá que vencer por dois gols de diferença em Americana, no próximo sábado, às 16 horas, para passar à outra fase. O Sorocaba precisa ganhar por uma diferença de três gols em Sorocaba, domingo às 16 horas. Outros resultados - Nos demais jogos houve muito equilíbrio. Quem conseguiu a maior vantagem foi o Ceilândia, que fez 3 a 0 sobre o Londrina, no Distrito Federal. Agora pode perder na volta até por dois gols de diferença no norte do Paraná. O confronto paraense, no Estádio Mangueirão, ficou 1 a 1 entre Remo e Abaeté, para 32 mil torcedores. O empate sem gols, em casa, favorecerá o Abaeté. Situação semelhante é do América, de Natal, que empatou, em 1 a 1, com o Coruripe, em Alagoas. Em Natal, o ABC venceu o Treze-PB, por 1 a 0. No interior gaúcho, o Joinville segurou o empate sem gols até os 37 minutos quando o Novo Hamburgo fez o gol da vitória, marcado por Luiz Henrique. Na volta, o time catarinense precisa vencer por dois gols de diferença.