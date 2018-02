Duas equipes trocam de técnico no Paulista da Série A-3 Após o término da 10.ª rodada do Campeonato Paulista da Série A-3, no domingo, dois times trocaram de treinadores. No ECO, de Osasco, que está na zona de rebaixamento, com seis pontos, Gian Rodrigues, que venceu apenas uma das dez partidas em que comandou a equipe, foi demitido. Em seu lugar, assumiu Play Freitas, que trabalhou várias vezes nas categorias de base do União São João. Outro time que trocou de treinador foi o Linense, que não vence há duas rodadas, mas que está no grupo dos oito classificados que passariam para a próxima fase. Lelo entregou o cargo na manhã de segunda-feira, e os diretores anunciaram rapidamente na parte da tarde o nome de Vilson Tadei, que já trabalhou em vários times do interior paulista, entre eles Guaratinguetá, Grêmio Barueri, Comercial e Sertãozinho. O seu último trabalho foi no futebol goiano, à frente do Trindade. A Ferroviária lidera a competição de forma invicta, com 24 pontos, três a mais que o segundo colocado, o Votoraty. A 11.ª rodada será realizada na quarta-feira.