Duas goleadas e um empate na Série B2 A quarta rodada do Campeonato Paulista da Série B2 teve neste sábado as três primeiras partidas. Nenhum resultado chegou a ser surpresa, mas Taboão da Serra e Jabaquara esbanjaram bom futebol e golearam os seus adversários. Pelo Grupo 4, os líderes Taboão da Serra e Jabaquara confirmaram o favoritismo. Em casa, o Taboão derrotou Guarujá por 4 a 1. Também em casa, o Jabaquara fez 4, mas levou 2 do Osasco. Taboão e Jabaquara seguem na liderança do Grupo 4, agora com 10 pontos. O Taboão leva a vantagem no saldo de gols (6 a 5). O Guarujá, com mais esta derrota, aparece na quarta colocação, com quatro pontos. O Osasco segue na lanterna sem nenhum ponto. O Joseense, que até então acumulava três derrotas na competição, conseguiu o seu primeiro ponto. Em casa, ficou no 0 a 0 com o Força Futebol. O clube ainda é o lanterna do Grupo 3. O Força é o terceiro, com cinco pontos.